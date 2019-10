Havens van Antwerpen en Zeebrugge willen fuseren

De havens voerden al langer gesprekken over meer samenwerking. Dat resulteert nu in onderhandelingen over een mogelijke fusie.

De havenbesturen van Antwerpen en Zeebrugge hebben groen licht gegeven voor het opstarten van onderhandelingen "met het oog op een (gefaseerde) opbouw van een mogelijke fusie tussen de twee havens", klinkt het.

Verwachting is dat het gehele traject een doorlooptijd van twee jaar zal kennen.