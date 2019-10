IJslandse componiste van soundtrack "Chernobyl" gelauwerd op World Soundtrack Awards

De IJslandse componiste Hildur Guðnadóttir was vanavond in Gent om haar prijs voor beste televisiecomponist in ontvangst te nemen. Ze kreeg de onderscheiding voor de soundtrack van de HBO-serie "Chernobyl".



De Poolse componist Krzysztof Penderecki is op het gala gelauwerd met een Lifetime Achievement Award. Penderecki heeft met zijn innovatieve en onconventionele muziek een heel grote impact gehad op de filmmuziekgeschiedenis. Hij werkte samen met wereldberoemde regisseurs zoals Stanley Kubrick ("The shining"), David Lynch ("Inland empire", "Twin Peaks"), Martin Scorsese ("Shutter Island") en William Friedkin ("The exorcist").

En ook Frédéric Devreese mocht een Lifetime Achievement Award in ontvangst nemen. Naar aanleiding van zijn 90e verjaardag bracht Brussels Philharmonic hulde aan de Belgische componist. Devreese staat bekend voor zijn samenwerking met André Delvaux voor "L’oeuvre au noir", maar ook voor de films "Du bout des lèvres" (Jean-Marie Degèsves) en "Les noces barbares" en "Il maestro" (Marion Hänsel).