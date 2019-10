Illegale sigarettenfabriek ontdekt in loods in Zonhoven

"In de loods werden op grote schaal sigaretten gemaakt", vertelt Dorien Baens van de politie LRH. "Donderdagochtend zijn we daar binnen gevallen. We hebben machines aangetroffen en grote hoeveelheden tabak, sigarettenfilters en verpakkingen. We vermoeden dat de lading sigaretten bedoeld was voor Engeland."

Vogel is gevlogen

Toen de politie binnenviel, was de loods verlaten. "De verdachten waren niet aanwezig. Het onderzoek wordt nu overgenomen door de douane en de FOD Financiën", besluit Dorien Baens.