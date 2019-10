Boeing-werknemers wisten eerder van problemen met 737 MAX: “Ik ben slecht in vliegen, maar dit was vreselijk”

De werknemers spreken in de berichten onder meer van een flagrant probleem, en een van hen zegt dat hij zonder het te weten gelogen heeft tegen de regulatoren. De toenmalige chef-technische piloot schreef naar een collega: “Toegegeven, ik ben slecht in vliegen, maar zelfs dan was dit vreselijk.”

Het FAA vindt de inhoud van de documenten zorgwekkend en is teleurgesteld dat Boeing het agentschap niet vroeger op de hoogte heeft gebracht van het bestaan van de documenten. "Het FAA onderzoekt de informatie die in de documenten staat om te bekijken welke maatregelen genomen moeten worden tegen Boeing", aldus de regulator nog. Het agentschap heeft in een brief aan Boeing-CEO Dennis Muilenburg om meer uitleg gevraagd.

Boeing laat in een reactie weten dat het aan het Amerikaanse Congres een document heeft overgemaakt met statements van een vroegere Boeing-werknemer, en stelt ook te zullen blijven samenwerken met de autoriteiten, aldus de krant Washington Post.