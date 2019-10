Klasje uit Hamme vindt vermiste trouwring tijdens zwerfvuilactie: “We hebben ook al de eigenaar gevonden”

“Dinsdag ging ik samen met mijn klas en enkele vrijwillige ouders en grootouders op pad”, vertelt juf Evi. “De bedoeling was om zwerfvuil te rapen, maar tussen al dat zwerfvuil vonden we opeens een trouwring.” De klas ging meteen op onderzoek uit en vond zo de rechtmatige eigenaar.

Hereniging

“Er waren gelukkig twee oma’s van het dorp bij de zwerfvuilactie en zij konden ons vertellen van wie de ring was.” De namen van het koppel stonden dan ook gegraveerd in de ring. “Het koppel is gekend in het dorp en heeft jarenlang café Castel uitgebaat. De man van wie de ring is, is helaas al overleden, maar we hebben zijn dochter kunnen opsporen en zij woont nog in Kastel. We hebben haar dan gecontacteerd en zij was superblij. Ze had nooit gedacht dat ze de ring van haar papa nog zou terugkrijgen. Haar mama is onlangs ook overleden, dus ze is heel blij dat de twee ringen nu weer samen zijn. Volgende week willen we haar ontvangen op school om zo de twee ringen te herenigen. Ze heeft trouwens ook al laten weten dat ze de kinderen graag wil bedanken. Niet alleen voor de ring, maar ook omdat ze zo goed zwerfvuil kunnen opruimen. We gaan er een feestelijk moment van maken op school.”

Verloren tijdens het werk

De man verloor zijn trouwring 17 jaar geleden terwijl hij aan het werken was in zijn café. “De ring is van zijn vinger geschoven en tussen een vals plafond terechtgekomen. Vorig jaar werd er opnieuw gewerkt in het café en is het vals plafond eruit gehaald. Vermoedelijk is de ring zo op straat beland”, zegt juf Evi nog.