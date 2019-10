Klimaattop in Ghana (Afrika): burgemeesters, jongeren, bedrijven en vrouwen slaan de handen in elkaar

De Climate Chance Associatie werd vier jaar geleden opgericht. Maar dit is nog maar de tweede top in Afrika. Het is vooral de bedoeling om te netwerken en ideeën op te doen, maar ook om de actieplannen van de vorige top in Abidjan in 2018 te evalueren en voort te zetten. Bij de belangrijkste gespreksthema's zijn landbouw en ontbossing, duurzame stadsontwikkeling en mobiliteit en toegang tot efficiënte energie.

Het voordeel van deze top is dat ze een aantal spelers groepeert die de klimaatopwarming aan den lijve ondervinden: vrouwen, landbouwers, jongeren, inheemse volkeren en vakbonden... Zij zijn meestal niet of te weinig betrokken bij de grote beslissingen en daarom krijgen ze op deze top een stem. Ook lokale besturen uit Sub Sahara Afrika hebben zich verenigd in een burgemeestersconvenant. Ze zijn op hun beurt lid van een globale samenwerking van burgemeesters voor klimaat en energie. Er is ook een interactieve kaart met informatie over plaatselijke initiatieven.