Komt er dan toch een fietssnelweg tussen Ninove en Aalst?

Op dit moment ligt er een klein fietspad op de N45 tussen Ninove en Aalst. “Het is een echt moordstrookje”, zegt schepen van mobiliteit in Ninove Wouter Vande Winkel (Samen). “Je hebt daar de pechstrook en dan een witte onderbroken lijn en dat is het fietspad. Dat is niet comfortabel en aangenaam om op te fietsen. Gelukkig zijn er nog geen zware ongevallen gebeurd.”

Fietsers aanmoedigen

“De afstand tussen Aalst en Ninove is ideaal om met de fiets af te leggen”, gaat Wouter Vande Winkel verder. “Zeker als je een elektrische fiets hebt. Op dit moment doe je best lang over het traject met de wagen. Met een elektrische fiets zal je er dus waarschijnlijk sneller zijn. We hopen op die manier meer fietsers op de weg te krijgen.”

Geen concrete plannen

Het zal nog wel even duren voordat de fietssnelweg er ligt: “Op dit moment zijn er nog geen concrete plannen. We zijn nog bezig met een studie, daarna kunnen we een dossier opstarten bij de hogere overheid.”