Leuvense politie haalt recordaantal verkeerd gestalde fietsen op

De gemeenschapswachten in Leuven hebben in 2018 meer dan 20.000 fietsen gelabeld. "Dat wil zeggen dat fietsen niet meteen worden verwijderd", zegt Nicolas De Piero van de Leuvense politie. "Als ze verkeerd gestald staan of achtergelaten zijn, krijgen ze een label om verwijderd te worden.



Maar ook fietsen die in een fietsenstalling worden achtergelaten, krijgen een label, want plaatsen worden zo ingenomen door weesfietsen, voegt Nicolas Del Piero er aan toe. Als het label na een tijd niet verwijderd is, wordt de fiets meegenomen naar de fietscentrale.

Boete

Een verwijderde fiets kan door de eigenaar worden opgehaald in de fietscentrale. De overtreder moet een retributie betalen van 5 euro voor een gegraveerde fiets, 10 euro voor een niet-gegraveerde fiets. Als de fiets fout geparkeerd stond, krijgt hij of zij er nog een GAS-boete van 58 euro bovenop. "De politie roept dus op om zoveel mogelijk gebruik te maken van de reglementaire fietsenstallingen zoals die onder het Stadskantoor en aan de Martelarenlaan, besluit woordvoerder Nicolas Del Piero.