Libanese regering laat idee over WhatsApp-taks varen na hevige protesten

Libanon gaat gebukt onder een economische crisis. De regering wil nieuwe belastingen heffen om de staatskas te spijzen, maar dat zint de bevolking niet. "Ze doen ons meer en meer belastingen betalen, hoewel we dat niet meer aankunnen", klinkt het.

Toen gisteren bekend raakte dat de regering van plan was om een taks te heffen op berichtapplicaties zoals WhatsApp, begonnen tientallen mensen te verzamelen in het centrum van Beiroet. Algauw groeide het protest uit tot een van de grootste manifestaties in jaren in Beiroet en ook in andere steden kwamen mensen op straat.

Aan de gebouwen van de regering en het parlement in de hoofdstad scandeerden de betogers woorden als "Dieven" en "Revolutie". Autobanden werden in brand gestoken en er werd ook met stenen gegooid naar de politie. Toen de betogers door een veiligheidsbarrière probeerden te dringen, vuurden de ordediensten traangas af. Tientallen mensen raakten gewond. Er vielen ook twee doden; de slachtoffers zijn gestikt toen er brand was ontstaan in het gebouw waar ze sliepen, nabij de protesten.

Onder druk van het protest heeft de Libanese regering het idee van de "WhatsApp"-taks nu geschrapt. Vraag is of dat het ongenoegen onder de bevolking, en dus de protesten, zal temperen. "We zijn hier niet voor WhatsApp, we zijn hier voor alles: brood, brandstof, eten...", liet een manifestant optekenen.

