Half miljoen manifestanten stappen vreedzaam mee in mars in Barcelona, onrust bij nevenbetoging

VRT NWS-verslaggever André Vermeulen stelde in Barcelona vast dat de manifestatie vreedzaam is verlopen. De optocht is wel vroegtijdig afgebroken, omdat er rellen waren op een andere plek in Barcelona.

Jonge manifestanten hadden barricades opgeworpen en brandjes gesticht. De politie gebruikte traangas en rubberkogels om ze uiteen te jagen. De hevigste confrontaties in de vooravond waren aan de gang bij de kantoren van de nationale politie in Barcelona. Later op de avond verspreidden de amokmakers zich over heel de stad. "Het protest neemt zeker niet af in de stad", zegt André Vermeulen in Barcelona.

Bij de confrontatie tussen de betogers en de ordediensten vielen 41 gewonden, onder wie ook journalisten en politiemensen. Zeker 15 mensen werden opgepakt.

Bekijk het verslag van André Vermeulen uit "Het Journaal" hier en lees verder onder de video: