"Nederlands bombardement in Irak in 2015 kostte het leven aan zeker 70 burgers"

Het was een van de bloedigste aanvallen van de internationale coalitie in de strijd tegen IS. Dat de aanval heeft plaatsgevonden en dat daarbij veel burgerslachtoffers vielen, was ook vier jaar geleden al duidelijk. Maar de internationale coalitie tegen IS, waar Nederland en ook België deel van uitmaken, geven geen informatie over wie waar bombardeert en welk land er dus mogelijk verantwoordelijk is voor slachtoffers. Die beslissing werd genomen uit veiligheidsoverwegingen, uit vrees voor aanslagen.