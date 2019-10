New York gaat omstreden gevangeniseiland Rikers Island sluiten

Rikers Island is een eiland tussen de stadsdelen Bronx en Queens. In 1966 werden er de eerste veroordeelde criminelen gevangen gezet. Het groeide uit tot één van de grootste gevangeniscomplexen, waar soms tot 17.000 gevangenen hun straf konden uitzitten. Op het hoogtepunt werkten er ook meer dan 10.000 mensen. Vooral cipiers maar ook ander personeel.

Toch groeide de kritiek de laatste jaren, omdat heel wat cellencomplexen niet meer voldeden aan de moderne normen. De gemeenteraad van New York keurde gisteravond een groot strategisch plan goed om tegen 2026 vier nieuwe en moderne gevangenissen te bouwen. In die nieuwe strafinrichtingen kunnen dan alle gevangen die nu nog in Rikers Island zitten, opgevangen worden. Met het project is een investering van ruim 8 miljard dollar gemoeid. Wat er met de gebouwen op Rikers Island zal gebeuren, is nog niet duidelijk. Evenmin wat de toekomstige functie van het eiland wordt.

Rikers Island heeft al een lange geschiedenis achter de rug. De Nederlandse kolonist Abraham Rycken kreeg het eiland in 1638 in zijn bezit, het werd nadien ook naar hem vernoemd. In 1884 verkochten nazaten van Rycken het eiland voor 180.000 dollar. In 1966 werd het dan als gevangeniscomplex geopend. Wie New York al eens bezocht heeft en landde op de luchthaven La Guardia kon het eiland vanuit de lucht bewonderen.