Voor het eerst een Europese "Most-Wanted"-lijst met vrouwelijke criminelen en er is een Belgische bij 

Europol, het samenwerkingsverband van Europese politiediensten, heeft vandaag een nieuwe campagne gelanceerd "Crime has no gender". In het kader van die campagne selecteerden verschillende EU-lidstaten één van hun meest gezochte voortvluchtige criminelen. Het eindresultaat is een interactieve website met 21 criminelen, van wie er 18 vrouw zijn. De campagne is uniek omdat de vrouwen voor het eerst in de meerderheid zijn. En daar hoort volgens Europol een speciale website bij met 21 maskers. Wie op zo’n masker klikt, belandt op een pagina van een voortvluchtige. Vervolgens verschijnt het verhaal van de gezochte crimineel in verschillende stappen. Bij elke stap verliest de dader een deel van zijn - of wellicht: haar - masker.

Europol wil hiermee aantonen dat misdrijven gepleegd door vrouwen vaak even ernstig zijn als die van mannen. De criminelen op de lijst worden dan ook gezocht voor zaken die niet min zijn. Het gaat onder andere om moord, mensenhandel en drugsfeiten. "De bedoeling is om te benadrukken dat er ook diversiteit en genderbalans is in criminaliteit", zegt Tine Hollevoet van Europol.