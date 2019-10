Nieuwe info, maar vooral veel vragen over afgezonderd gezin in Nederland: "Niet zeker dat de kinderen van de vader zijn"

Voor de politie is het onderzoek bijzonder complex en daarom willen ze het voorzichtig aanpakken."Eerlijk gezegd is het voor ons een bijzondere situatie waar we de afgelopen dagen hulp bij hebben gevraagd. We hebben nog maar zeer beperkt met de kinderen gesproken en het is voortdurend zoeken wat er nu gaande is," zegt Knol. "De kinderen komen ook uit een situatie waar hun manier van leven wellicht normaal lijkt."

Het is ook onduidelijk waar de kinderen geboren zijn en wat hun precieze leeftijd is. Dat komt omdat de kinderen nooit zijn ingeschreven en geen identiteitsbewijzen hebben. Waar de politie wel vanuit gaat, is dat het gezin pas in 2009 naar de boerderij in Ruinerwold is verhuisd. Daarvoor moeten ze dus ergens anders hebben gewoond.