Gloria is de nieuwe Ketnetwrapper, "nu kan ik echt mijn droom beleven"

Gloria Monserez neemt als wrapper de fakkel over van Charlotte Leysen. Eind juni kondigde Leysen aan dat ze na 8 jaar zou stoppen als wrapper. Honderden jongeren schreven zich in om haar op te volgen. Zondag neemt Leysen definitief afscheid van Ketnet met een speciale uitzending van "Kingsize Live".



"Acht jaar wrappen op Ketnet, het was een echte wild ride. Het was me een ongelofelijke eer om acht jaar lang kinderen op een speelse manier te mogen helpen opgroeien. Ik kan me geen job inbeelden die zo veelzijdig is. Maar nu ik 31 ben, voel ik dat de tijd rijp is om mijn vleugels uit te slaan. Ik wens de nieuwe wrapper vooral veel plezier toe. Het wordt een rollercoaster van zotte momenten en het is voorbij voor je het weet, dus geniet geniet geniet!", aldus Leysen.