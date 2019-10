"Nooit gedacht dat "Unpretty" een inspiratiebron zou zijn voor zoveel jonge meisjes"

Het was T-Boz die met het idee kwam om over jezelf aanvaarden een nummer te maken: "Nadat ik enige tijd doorgebracht had in het ziekenhuis (T-Boz kreeg als kind de diagnose te horen dat ze de sikkelcelziekte, een vorm van erfelijke bloedarmoede, heeft, red), voelde ik me niet zo goed,. Ik voelde me ellendig en zwak, omdat ik veel gewicht verloren was. Mijn vriendje wilde op stap gaan, terwijl ik het gevoel had dat ik hem niet zou moeten vragen om bij mij te blijven. Die situatie bracht me ertoe om een gedicht te schrijven." (Entertainment Weekly, juni 2017)

"Ik begreep niets van de ziekte die ik had, maar kinderen op school lieten niet na dingen te zeggen als: "Hé jij zieke, jij gaat sterven!" Dat was zo gemeen. Gelukkig had ik een dikke huid, daar had mijn moeder voor gezorgd. Toch waren er momenten dat ik met die dingen anders omging dan zij me geleerd had. En dat ik toch in een diepe put geraakte. Beseffende dat er opnieuw een weg terug naar boven is. Dat je je problemen zelf kan overwinnen." (Rookie Mag, januari 2015)