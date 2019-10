Ook Sammy Mahdi wil CD&V-voorzitter worden: "Ik ben de vernieuwende kandidaat, het is 'do or die' voor onze partij"

De moeder van Sammy Mahdi is katholiek, zijn vader is moslim. "Ik heb beiden meegekregen in mijn opvoeding", vertelt de kandidaat-voorzitter van de Vlaamse christendemocraten. "En dat staat net symbool voor de christendemocratie: geloven dat gemeenschappen met elkaar verbonden kunnen zijn. En dat mensen niet naast, maar met elkaar moeten leven."

Mahdi beschouwt zichzelf naar eigen zeggen eerder als agnost. "Al hoef ik mij niet uit te spreken over mijn persoonlijke geloofsovertuiging. Ik denk dat het voor mensen vooral aanvaardbaar is dat er iemand staat die gelooft in de christendemocratie."

Op maandag 18 november (of 6 december als er een tweede ronde nodig is) weten we wie de nieuwe CD&V-voorzitter wordt en dus Wouter Beke zal opvolgen. Tot nu toe stelden, naast Sammy Mahdi, ook Raf Terwingen, Vincent Van Peteghem en Katrien Partyka zich kandidaat. Naar alle verwachting zullen er nog een aantal kandidaten volgen. Ook de naam van Kris Declercq, de burgemeester van Roeselare, werd de voorbije dagen genoemd. Maar hij stelt zich geen kandidaat. "Mijn voorkeur is altijd geweest om burgemeester van Roeselare te blijven en mij verder in te zetten voor alle inwoners van onze mooie stad", laat hij weten op Facebook.