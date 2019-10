Defect kookfornuis oorzaak van gasonploffing in Gent

In de Filips Van Marnixstraat in Gent is gisterennamiddag een gasontploffing gebeurd. Volgens de branddeskundige is de oorzaak van de ontploffing een defect aan het gasfornuis in de keuken op de benedenverdieping.

Daarbij hebben een vrouw van 46 en haar 87-jarige moeder brandwonden opgelopen. Ze zijn naar een gespecialiseerde afdeling van een ziekenhuis gebracht. De 46-jarige vrouw is er erg aan toe.

Het huis is niet ingestort, maar is wel onbewoonbaar. Voor de huizen van de buren is er geen gevaar.