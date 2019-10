Op zoek naar propere lucht? Verhuizen naar het platteland is geen oplossing

Uit het onderzoek blijkt onder meer dat verhuizen uit de stad op zoek naar propere lucht weinig voordeel oplevert als je elke dag terug naar die stad moet pendelen. “Zeker wie lang in het verkeer zit, heeft een verhoogde blootstelling aan luchtvervuiling”, concluderen de wetenschappers.

Kloof is kleiner dan gedacht

De resultaten maken duidelijk dat de kloof tussen mensen die in de stad wonen en werken, en pendelaars die naar de stad komen kleiner is dan de CurieuzeNeuzen-kaart doet vermoeden. “Volgens de analyses hebben inwoners van de stad Antwerpen die er ook werken een dynamische blootstelling van 33,2 microgram per kubieke meter”, duidt onderzoeker Sam De Craemer (UAntwerpen).

“Pendelaars van buiten Antwerpen, die in de stad komen werken, hebben een beduidend hogere dynamische blootstelling van 27,5 microgram per kubieke meter dan mensen die buiten Antwerpen wonen én werken.”

Of anders geformuleerd, uit de CurieuzeNeuzen-kaart blijkt dat het gemiddelde verschil in dynamische blootstelling tussen wonen in en buiten de stad Antwerpen slechts 5,7 microgram per kubieke meter is. “Er is dus nog steeds verschil, maar de winst die geboekt kan worden door buiten de stad te gaan wonen is kleiner dan gedacht, als men nog steeds naar een werkplek met verhoogde concentraties moet pendelen.”