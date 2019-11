Podcast De Tijdschijf: Jan Eelen duikt in zijn platenkast en selecteert deze drie  nummers die over hier en nu gaan

Regisseur Jan Eelen heeft met een bende andere woestijnvissen de standaard voor kwaliteitstelevisie in Vlaanderen drastisch bijgesteld. Naar boven toe, mocht het niet duidelijk zijn. "Vaneigens", "In de gloria", "Het eiland", en recenter "De ronde", of "Callboys", de lijst is veel langer dan dat. In deze Tijdschijf schetst hij zijn leefwereld met de hulp van een Amerikaanse rapper, van de beroemdste boysband aller tijden, en van wat ie zelf een virtuoze muzikantengroep noemt. De tijdgeest die Jan Eelen oproept draait rond polarisatie, rond kleine helden en rond vakmanschap.