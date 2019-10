Eindelijk zit de kroonprins op de troon: wie is Paul Magnette, de nieuwe voorzitter van de PS?

Een van de spraakmakendste beslissingen tijdens zijn minister-presidentschap is ongetwijfeld de weigering in 2016 om het CETA-akkoord te ondertekenen, een handelsverdrag tussen de Europese Unie en Canada. De deelstaten moeten daar apart hun goedkeuring aan geven, maar Magnette zet de hakken in het zand. Hij vindt CETA een veel te liberaal akkoord en ziet er een bedreiging in voor de Waalse landbouw en openbare dienstverlening.

In Vlaanderen en Europa vallen ze van hun stoel. Magnettes naam gaat internationaal over de tongen. In Vlaanderen wordt zijn houding echter als hypocriet ervaren, daar de PS tijdens de regering-Di Rupo nooit enig bezwaar zou hebben gemaakt tegen de tekst. Ze zien er een opportunistische, communautaire en electorale strategie in. Uiteindelijk, na enige aanpassingen aan de tekst, keurt de Waalse regering eind oktober 2016 CETA toch goed.