Puigdemont biedt zich vrijwillig aan bij gerecht, beslissing over overlevering naar Spanje komt dichterbij

De voormalige Catalaanse minister-president Carles Puigdemont heeft zich vrijwillig aangeboden aan het Belgische gerecht. Hij bracht een nacht in de cel door, maar is door de onderzoeksrechter vrijgelaten onder voorwaarden. Het gerecht moet nu beslissen wat er moet gebeuren met de vraag van Spanje om hem naar daar te brengen. Het land wil hem voor de rechtbank kunnen brengen omdat hij een referendum organiseerde in Catalonië over onafhankelijkheid. Volgens Spanje was dat illegaal.