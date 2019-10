Roemeense goudschatten of Jeneverfeesten? Dit heeft het weekend voor u in petto

Zowel in Etterbeek als in Schaarbeek kunt u gratis naar kunst gaan kijken. De gemeente Schaarbeek grasduint in de eigen gemeentelijke collectie, en toont het resultaat in het "Huis der kunsten". De expo "Who are you" focust op het portret door de eeuwen heen, met onder andere werk van Henri de Toulouse-Lautrec en Dirk Braeckman.