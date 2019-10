Studiejaren afkopen in ruil voor meer pensioen? Wacht dan niet te lang met uw aanvraag

“Ik kreeg van heel wat mensen, die via MyPension.be een aanvraag hadden ingediend, te horen dat het maanden tot zelfs een jaar kan duren voor ze een antwoord kregen”, zegt het CD&V-Kamerlid.

Toen Lanjri aan minister van Pensioenen Bacquelaine vroeg wat er aan de hand was, antwoordde hij dat dit te wijten is aan een aantal factoren: personeelstekort, en het feit dat de administratie afhankelijk is van andere diensten, o.a. voor informatie over de erkenning van diploma’s en de dienstplicht.

De minister zal bekijken welke maatregelen nodig zijn om de procedure te versnellen. Het kan gaan om extra aanwervingen, of tijdelijke verschuivingen, laat zijn woordvoerder weten. Lanjri vindt het niet kunnen dat mensen die een aanvraag indienen of vragen stellen maanden moeten wachten op een antwoord. Ze wil dat mensen binnen de maand een antwoord krijgen.