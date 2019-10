"Tijdens je job moet je je sterk houden, ook al ben je vanbinnen kapot van verdriet"

Het was een van die niet zo makkelijke werkweken voor Caty Nixon uit Forney, in de Amerikaanse staat Texas, tijdens de afgelopen zomermaanden. De 29-jarige verpleegkundige op de zwangerschapsafdeling van een plaatselijk ziekenhuis had er niet alleen op 4 dagen tijd meer dan 53 uren gewerkt, tijdens een van de laatste bevallingen had ze een doodgeboren kind ter wereld helpen brengen. Toen ze uiteindelijk in het huis van haar zus gearriveerd was, werd het haar even allemaal teveel en de tranen liepen over haar wangen. Dat moment legde zus Laura op foto vast en deelde die een kleine week geleden op een aantal sociale media, waarna hij massaal gedeeld werd en een karrenvracht aan positieve reacties uitlokte.