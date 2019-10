Tweeling viert samen 100e verjaardag: "Mijn geheim? Gelukkig zijn met mijn familie"

Sinds enkele jaren wonen de tweelingzussen, David met hun meisjesnaam, samen in een tehuis in Fay-de-Bretagne, waar ze sinds hun huwelijk al woonden. Ze stichtten elk een gezin maar gingen in hetzelfde dorp wonen en brachten hun leven dus wel door in elkaars nabijheid.

Op 17 oktober mochten ze in een tehuis in dezelfde gemeente ook de kaarsjes op de taarten uitblazen. Daarna demonstreerden de zussen nog een verjaardagspolonaise.

In het familiegeluk vinden ze naar eigen zeggen ook hun gezondheid. En ze hebben nooit een druppel alcohol aangeraakt, bevestigen ze in koor.