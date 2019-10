Vierde keer, goede keer? Keurt het Britse parlement het brexitakkoord van premier Johnson goed?

Meteen na de euforie van het "We have a deal"-moment in Brussel, zette de DUP een domper op de feestvreugde. Dat de DUP het brexitakkoord niet kan goedkeuren, is niet verwonderlijk: in de praktijk zullen in Noord-Ierland heel andere regels - lees: de EU-regels- gelden dan in Groot-Brittannië. Daarmee komt er een (douane)grens te liggen in de Ierse zee in plaats van dwars over het Ierse eiland. De DUP ziet daarin een voorbode van de hereniging van Ierland.