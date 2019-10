Vlaamse regering wil met privédetectives nagaan of sociale huurders eigendommen in het buitenland hebben

In juni van dit jaar gaf een vrederechter in Hamme in Oost-Vlaanderen een sociale huisvestingsmaatschappij gelijk die een woning weigerde aan mensen met een huis in het buitenland. De woningmaatschappij had privé-onderzoekers ingeschakeld om na te gaan of de huurders een huis of bouwgrond in het buitenland hadden. Dat bleek zo te zijn.

Volgens de vrederechter was dat een geldige reden om hen in België een sociale woning te weigeren. De vrederechter keurde ook goed dat de woningmaatschappij aan de gegevens gekomen was via een privé-onderzoeksbureau omdat de mensen de informatie zelf niet doorgegeven hadden. De advocaat van de uit huis gezette mensen is tegen de uitspraak in beroep gegaan.

Maxim Veys is voorzitter van een sociale woningmaatschappij in de regio Kortrijk. Hij vindt dat het buitenlands vermogen moet gecontroleerd worden, maar niet op deze manier. "Ik denk dat er een wettelijk kader moet komen en dat je dat niet met privédetectives moet doen. Het is juridisch onzeker of dat je je gelijk haalt en er is ook wel wat willekeur want vandaag wordt er alleen gecontroleerd in Turkije. In andere landen zoals in Marokko, Italië en in Spanje willen we ook controleren maar kunnen we dat voorlopig niet," zegt Veys.