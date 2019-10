De eerste ruimtewandeling die enkel door vrouwen wordt uitgevoerd, is afgelopen

Voor de eerste keer ooit hebben twee vrouwelijke astronauten een zogenoemde "ruimtewandeling" gemaakt, zonder dat daar een mannelijke astronaut bij aanwezig is. Christina Koch en Jessica Meir hebben ongeveer 6 uur lang gewerkt aan de buitenkant van het internationaal ruimtestation ISS. De eerste vrouwelijke ruimtewandeling was al gepland in maart, maar werd toen afgeblazen, omdat er geen twee ruimtepakken in maatje "medium" aanwezig waren.