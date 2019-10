VS-minister Mike Pompeo in Brussel: "NAVO op de hoogte gebracht van wat VS heeft verwezenlijkt in Turkije"

Op de terugweg naar de Verenigde Staten vond Pompeo het naar eigen zeggen belangrijk om bij de NAVO langs te gaan en de bondgenoten op de hoogte te brengen. "Onze NAVO-bondgenoten zijn belangrijk voor de veiligheid van de VS", aldus de minister. Ook sprak hij over wat nog moet gebeuren, zoals het bewerkstelligen van een politieke oplossing in Syrië.



Pompeo vertelde ook dat de Verenigde Staten maandenlang werkten aan een veiligheidszone in het noordoosten van Syrië, toen Erdogan naar de Amerikaanse president Donald Trump belde. Volgens Pompeo had Trump onmiddellijk gezegd dat de Turkse inval onaanvaardbaar was. "Turkije heeft legitieme veiligheidszorgen langs de grens, maar dit was niet de juiste manier om dit aan te pakken", aldus Pompeo.

Stoltenberg verwelkomde dan weer dat Turkije en de VS, twee leden van de NAVO, het eens zijn geworden over een "weg vooruit". "We weten allemaal dat de situatie in het noordoosten van Syrië fragiel en moeilijk is, maar ik geloof dat deze verklaring kan helpen de situatie te de-escaleren en de situatie op de grond te verbeteren."

Pompeo zei ook nog dat te hopen dat landen hun strijders die naar Syrië zijn getrokken, willen terugnemen binnen hun rechtssysteem. Volgens hem zouden verschillende landen daartoe bereid zijn.