10 jaar na "neen" aan Lange Wapperbrug in Antwerpen: waar is de maquette gebleven?

"De laatste keer dat ik de maquette gezien heb was in de periode rond het referendum", zegt toenmalig Antwerps burgemeester Patrick Janssens (SP.A) in "Start je dag". "Maar ik heb geen enkel idee waar ze nu is. Misschien op het terras van Mieke Vogels in Deurne? Zij was indertijd heel blij met die maquette." Een ironische opmerking aangezien de partij Groen indertijd fel tegen de Lange Wapperbrug gekant was. Een telefoontje naar het kabinet van huidig burgemeester De Wever (N-VA) geeft meer hoop. "De maquette zat een tijdje in het FelixArchief en is nadien teruggevraagd door de BAM. De bouwheer van de Oosterweelverbinding, het huidige Lantis".



"Wij hebben die maquette inderdaad een tijdje in ons bezit gehad", zegt Annik Dirkx van Lantis. "Maar intussen is die teruggegeven aan de mensen van bouwconsortium Noriant. Al moet ik erbij zeggen dat er in de loop der jaren wel wat stukjes zijn afgebroken."

Fier op de brug

"U bent bij ons inderdaad aan het juiste adres", zegt Lode Franken van het toenmalige consortium van bouwbedrijven Noriant. "We hebben niet de hele maquette staan. Die is te groot daar hebben we geen plaats voor. Maar de iconische pyloon van de brug staat prominent in onze grote vergaderzaal op kantoor in Wilrijk." Die plek is niet toevallig gekozen zegt Franken in 'Start Je Dag'. "In die zaal is het ontwerp voor de Lange Wapperbrug met een hele ploeg van 150 mensen tot stand gekomen. We zijn nog altijd bijzonder fier op die prachtige brug die er helaas nooit is gekomen. De maquette staat voor ons symbool voor de ploeggeest van de hele grote groep mensen die daar met hart en ziel aan gewerkt hebben. Die drive willen we meenemen naar de toekomstige werken voor de Oosterweelverbinding."

Bart De Wever: help!

Als die werken starten dringt een verhuizing zich op. "Op dat moment zullen we deze gebouwen verlaten en vanuit een werfkantoor werken. Ik vrees dat er daar helemaal geen plaats meer zal zijn voor de maquette", zegt Franken. "Ik wil burgemeester Bart De Wever dan ook uitnodigen om de maquette van de Lange Wapperbrug een rustplaats te geven in het stadsarchief. Op die manier is de cirkel rond." Want één ding is duidelijk: bij de ontwerpers blijft er iets knagen. "Het is niet omdat de brug die Antwerpen -naar mijn gevoel- verdiende er niet is gekomen dat we deze maquette moeten vergeten", besluit Lode Franken op Radio 2 Antwerpen.