Walter De Donder is vijfde kandidaat voor voorzitterschap van CD&V, "veel kandidaten is teken van goede wil"

Volgens De Donder is het groot aantal kandidaten voor het voorzitterschap van CD&V geen indicatie voor een grote verdeeldheid binnen de partij. "Ik denk het niet dat onze partij zich kapot zou maken omdat er zo veel kandidaten zijn. Het zal geen verkiezingsstrijd worden voor het voorzitterschap van CD&V. We zijn dat niet gewoon om daar een strijd van te maken. Ik zie door die vele kandidaturen heel veel engagement en veel goede wil. Dat is wat we nodig hebben. Ik denk dat diegenen die het niet halen de kandidaat die het haalt zullen steunen. Dat maakt niet uit", zegt Walter De Donder in "De wereld vandaag" op Radio 1.

De Donder geeft zichzelf voorlopig een kans van een op vijf. "De voorzittersverkiezing is een wedstrijd. Ik heb de gewoonte om als eerste over de meet te komen, maar als we met vijf kandidaten zijn, geef ik mezelf 20 procent kans", besluit De Donder.

Beluister het gesprek met Walter De Donder uit "De wereld vandaag" hier: