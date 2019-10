Wetenschappers herontdekken Duits insecticide uit WO II dat effectiever (én ecologischer) was dan DDT

DDT werd gebruikt tijdens de Tweede Wereldoorlog om malaria, tyfus en builenpest te bestrijden. Het middel werkte in eerste instantie zeer effectief. Het aantal sterfgevallen van malaria nam tussen 1946 en 1950 sterk af. DDT werd tijdens de jaren 60 ook toegepast in de landbouw en huisproducten.

Vanaf de jaren 70 werd duidelijk dat DDT minder goed was voor het milieu. Het is namelijk zeer schadelijk voor vissen en blijft zeer lang in de lucht hangen. Bovendien, werden verschillende insecten na verloop van tijd ook resistent tegen het middel. Het insecticide werd in verschillende landen dan ook verboden. Enkel in bepaalde ontwikkelingslanden wordt er nog gebruik gemaakt van DDT om malariamuggen te doden. Zelfs 45 jaar na de afschaffing van DDT in België, laat het nog steeds sporen na in de natuur.