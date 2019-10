Bendeleden te sterk voor Mexicaanse ordediensten bij actie tegen zoon drugsbaron El Chapo  

De autoriteiten zeggen dat er meerdere gewonden zijn gevallen, officiële cijfers over eventuele doden zijn er nog niet. Er wordt intussen gewerkt om de rust terug te brengen, laat het plaatselijke bestuur weten. Maar het is niet duidelijk of de situatie intussen al volledig onder controle is.

Een advocaat van de "El Chapo"- familie heeft intussen verklaard dat Ovidio Guzmán vrij is. Samen met zijn broers staat Ovidio aan de leiding van het Sinaloa-drugskartel, sinds hun vader enkele jaren geleden werd gearresteerd en sindsdien een levenslange celstraf uitzit.

Bekijk hier actiebeelden van de politie-operatie (schokkende beelden):