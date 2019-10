50 jaar Ballet Vlaanderen: zonder “Madame Jeanne” was het er niet geweest

Het duurt niet lang of Jeanne trekt nog eens “in haar schoonste goed” naar het stadhuis: “Aanvankelijk stootte ik op een njet, maar enkele jaren later, onder onderwijsschepen Mathilde Schroyens was de zaak meteen beklonken. En zo is dus het Stedelijk Instituut voor Ballet ontstaan in 1961.”

Voor de eerste keer in België komt er eindelijk een school waar studenten een algemene opleiding kunnen combineren met dansonderwijs (ze heet nu “Koninklijke Balletschool van Antwerpen”). De ouders waren gerustgesteld want de kinderen konden een volwaardig diploma halen, het was gratis, én er stroomden ook jongens in. Ook niet onbelangrijk, het ballet was eindelijk losgekomen van de Opera.