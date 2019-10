Actievoerder werd neergestoken in Hongkong, al tweede slachtoffer van brutale aanvallen op een week

Op een bepaald ogenblik werd de man echter met een mes in de buik gestoken. Volgens beelden van bewakingscamera's zou de dader slogans geroepen hebben zoals "Hongkong is een deel van China". De man van 22 is kort daarop aangehouden door de politie.

Het is al de tweede keer op enkele dagen tijd dat een aanhanger van het volksprotest in Hongkong is aangevallen. Woensdag werd Jimmy Sahm, een van de leiders van de protestbeweging, op straat aangevallen met hamers. Ook hij moest in het ziekenhuis verzorgd worden. De daders konden toen niet gevat worden.

Het is nog niet duidelijk of het gaat om een nieuwe trend om het protest in Hongkong te ontmoedigen. Sinds juni woedt daar zwaar protest tegen de groeiende invloed van het communistische regime in Peking in de voormalige Britse kroonkolonie.