Britse parlement dwingt premier Johnson uitstel brexit te vragen, Johnson: "Ik ga niet met EU onderhandelen"

Dat amendement werd ingediend door sir Oliver Letwin, een gewezen minister die samen met enkele collega's onlangs door Johnson uit de Conservatieve partij is gezet. Het is nogal ingewikkeld, maar is vooral bedoeld om te vermijden dat het Verenigd Koninkrijk op 31 oktober alsnog met een no-deal uit de Europese Unie zou donderen. Dat zou kunnen als het parlement er de volgende weken niet in slaagt om bijbehorende wetten goed te keuren om de gevolgen van de brexit op te vangen.

Oliver Letwin wil de goedkeuring van het brexitakkoord afhankelijk maken van de goedkeuring van die andere wetten en dat kan vrijwel zeker niet voor 31 oktober, de afgesproken brexitdatum. Door de goedkeuring van het amendement is de stemming over het brexitakkoord vandaag dus afgeblazen, maar dat zou volgende week wel kunnen. John Bercow, de "Speaker" en de facto voorzitter van het Lagerhuis, zou daar maandag over beslissen.

Het is nu absoluut niet duidelijk wat er gaat gebeuren. Net vandaag was er vlakbij het parlement een grote betoging van honderdduizenden mensen, volgens sommige bronnen een miljoen mensen, die een nieuw referendum over de brexit eisen.