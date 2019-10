Havenbaas Joachim Coens zesde kandidaat om voorzitter te worden van CD&V: "Kiezers mee partijlijn laten bepalen"

Met de kandidatuur van Coens heeft ook West-Vlaanderen een burgemeester die in de voorzittersrace stapt. Hij neemt het op tegen Katrien Partyka (burgemeester in Tienen), Vincent Van Peteghem (De Pinte), Raf Terwingen (Maasmechelen), Walter De Donder (Affligem), en jongerenvoorzitter Sammy Mahdi. Karel Van Eetvelt, topman van Febelfin, nam gisteren alle twijfel weg en stelt zich geen kandidaat.

Coens zetelde eerder in het Vlaams Parlement als volksvertegenwoordiger, tot hij in 2001 voorzitter en bestuurder werd van MBZ, dat de haven Brugge-Zeebrugge uitbaat. Daarnaast heeft hij een carrière in de lokale politiek van Damme. Na een dodelijk ongeval van burgemeester Dirk Bisschop, nam Coens in 2014 de fakkel over. Bij de verkiezingen in oktober behaalde de CD&V een absolute meerderheid en kreeg hij met 2739 stemmen de meeste voorkeurstemmen in de gemeente achter zijn naam.