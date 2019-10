Het is de afgelopen weken regelmatig in het nieuws geweest: busritten die geschrapt worden omdat er niet genoeg chauffeurs zijn. Om nieuwe kandidaten aan te trekken, organiseert De Lijn geregeld een jobdag. Vandaag trokken zo'n 300 mensen in verschillende groepen naar Antwerpen en Grimbergen, plaatsen waar het tekort aan personeel het grootst is. Wie wil, kan meteen ook solliciteren, én een ritje maken achter het stuur.