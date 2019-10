Opnieuw de beste (en populairste) ter wereld: Dimitri Vegas en Like Mike op nummer 1 in DJ Mag Top 100

Dimitri Vegas en Like Mike zijn vannacht in de bloemetjes gezet op het Amsterdam Music Festival. Daar is de DJ Mag Top 100 bekendgemaakt, de lijst van beste en meest populaire dj's waar het Britse magazine DJ Mag elk jaar naar polst. Liefhebbers van elektronische en dancemuziek kunnen hun stem uitbrengen. Net als in 2015 komen de broers Thivaios als winnaars uit de bus.

Het duo mag zich een jaar lang de beste en populariste dj's ter wereld noemen. De Nederlander Martin Garrix, die de voorbije drie jaar op nummer 1 stond, zakt naar een tweede plaats. Fransman David Guetta vervolledigt de top 3, Armin van Buuren en dj Marshmello in de top 5. Dimitri Vegas en Like Mike staan sinds 2011 onafgebroken in de DJ Mag Top 100. Sinds 2013 staan ze in de top 10.

"Het was echt cool om deze prijs te winnen in 2015, maar nu betekent het nog veel meer. Omdat we in de afgelopen jaren zo hard aan onze weg getimmerd hebben en gegroeid zijn als artiesten, als familie en als team. Maar ook omdat de muzieksector in het algemeen veel groter is geworden", reageert Dimitri Vegas. "Dat zo veel mensen wereldwijd ons elke stap van de weg hebben bijgestaan en ons terug als hun nummer één gekozen hebben, is zo’n mooi compliment", aldus zijn broer Mike.

Dit najaar gaan de broers Thivaios nog op een internationale tournee, die ze eind december afsluiten in het Sportpaleis in Antwerpen.