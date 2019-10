Egyptisch ministerie van Oudheden opent twee pas gevonden sarcofagen voor het oog van de camera

In de buurt van Luxor in Egypte zijn voor het oog van de wereldpers twee sarcofagen geopend. Het gaat om twee van in totaal 30 doodskisten die onlangs gevonden werden. Ze bevinden zich in uitzonderlijk goede staat, met de mummies er nog in. Volgens het Egyptische ministerie van Oudheden gaat het om de grootste archeologische vondst van de voorbije decennia. Vandaag mocht de pers komen kijken.