Boris Johnson blaast warm en koud in drie brieven aan de EU over uitstel brexit,  Europese leiders gaan overleggen 

Volgens BBC-journaliste Laura Kuenssberg heeft Boris Johnson drie documenten naar de Europese Unie verstuurd. De eerste brief bevat de aanvraag tot extra uitstel van de brexit zoals het parlement vandaag geamendeerd heeft. Die brief zou niet ondertekend zijn.

Een tweede brief is een begeleidende nota van Tim Barrow. Barrow is een Britse diplomaat die de huidige permanente vertegenwoordiger van het Verenigd Koninkrijk bij de Europese Unie is. De derde brief is wel ondertekend door Boris Johnson. In die brief beargumenteert Johnson dat hij vindt dat nieuw uitstel geen goed idee is.