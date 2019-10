Fan valt met Lady Gaga in zijn armen van het podium in Las Vegas

Lady Gaga heeft haar publiek afgelopen donderdagavond flink doen schrikken. De fan die op het podium was uitgenodigd, in het Park Theatre in Las Vegas, kreeg van de superster zo’n uitbundige begroeting dat hij zich liet meeslepen in een gewaagd dansje. Tot de grond onder zijn voeten wegzakte en hij ruggelings, met haar benen rond zijn middel, tussen het publiek belandde. Gelukkig zonder erg. "Het deed me denken aan een vorige val", zei Lady Gaga (want ze is meer dan eens gestruikeld of uitgegleden tijdens concerten). "We vielen in elkaars armen, net als Rose en Jack in Titanic."