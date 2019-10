Lia van Bekhoven in Londen na "vernedering van Johnson": "Stemming over makkelijkste deel van brexit lukt maar niet"

Ik denk dat er nog meer Britten zijn die een brexitakkoord willen. Ze willen van de hele uittredingskwestie af. Ze willen terug naar hun oude leven. Boris Johnson beloofde ook dat dat zou gaan gebeuren als de Kamerleden zouden stemmen voor zijn akkoord. Dat is niet gebeurd.

Het is ook niet zeker dat dit zal gaan gebeuren. We hebben het nu over de echtscheiding. Dat is het eerste en het makkelijkste deel van de hele uittredingsprocedure. Daarna volgen nog jaren van stress, debatten, politieke chaos en stemmingen in het Britse parlement over de nieuwe verhouding tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie. We zijn er nog lang niet.