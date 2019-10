Meyrem Almaci is na twee stemronden herkozen als voorzitter van Groen

De 40-jarige Meyrem Almaci volgt zichzelf dus op als voorzitster van Groen. "Er is al heel veel bruin en grijs in ons politieke landschap. Aan ons de taak om helder groen te zijn. Ontzettend veel mensen zoeken vandaag hoop en kijken daarvoor naar ons. Het is aan ons om hen dat te bieden. Want wij zijn de partij van het goede leven", zei Almaci.

De nieuwe ondervoorzitter Dany Neudt is 45 jaar oud en woont in Gent. Momenteel werkt hij als kabinetschef van schepen Bram Van Braeckeveldt in Gent. Het is zijn eerste mandaat op nationaal niveau, maar hij brengt alvast bakken ervaring binnen.

"Van Kif Kif tot het Gentse Arbeidspact, van directeur in de profit tot kabinetschef, ik werk graag achter de schermen en sta klaar om samen met Meyrem de partij naar nieuwe horizonten te brengen. Met ons project "Lef en hoop" zijn we alvast klaar voor de toekomst", zei Neudt.

Almaci en Neudt bedankten de andere kandidaat-duo’s, en richtten hun blik op de toekomst. "Groen is uitgegroeid tot een middelgrote partij. We staan in het middelpunt van het politieke debat. We wegen! Mensen kijken naar ons voor rechtvaardigheid, goed bestuur en échte oplossingen. In deze dolgedraaide wereld moeten wij hen zekerheid en gemoedsrust geven."