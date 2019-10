Minstens 15 doden bij dambreuk in Rusland

De dam was gelegen nabij een goudmijn, in de buurt van Sjtsjetinino. Door de breuk overstroomden twee slaapruimtes in de mijn. 15 mensen kwamen daarbij om het leven. Daarnaast zijn ook minstens 14 arbeiders naar het ziekenhuis gebracht. Er zijn nog 13 mensen vermist. Vanochtend werd een helikopter ingezet om de hulpverleners bij te staan.

De dam is waarschijnlijk beschadigd geraakt door de hevige regenval de afgelopen dagen in de regio. De dam was niet officieel geregistreerd. "Ze was zelfgebouwd en ik geloof dat alle regels overtreden werden", zei Joeri Lapsjin, die aan het hoofd staat van de regio. Er is een onderzoek geopend naar het niet naleven van de veiligheidsvoorschriften in de mijn.