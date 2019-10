Sociaal akkoord voor werknemers Thomas Cook die aan de slag kunnen blijven in Neckermann-winkels

De Spaanse reisorganisatie Wamos heeft 62 van de 91 Thomas Cookwinkels in België overgenomen. Die winkels openen normaal aanstaande maandag, op 21 oktober, opnieuw de deuren. Dat zal gebeuren onder de merknaam Neckermann, en het bijhorende logo en die naam komen ook terug in de website. In de reiswinkels zullen in eerste instantie alleen reizen verkocht worden van andere spelers, zoals Corendon, Pegase, Club Med en MisterFly.

Over de concrete loon- en arbeidsvoorwaarden van de ongeveer 200 werknemers die de winkels zullen bemannen, was nog niets bekend. Het was een van de laatste losse eindjes in de onderhandelingen over de overname van Thomas Cook België. Maar Wamos en de vakbonden van Thomas Cook België hebben hierover toch een akkoord bereikt.