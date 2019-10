Gouverneur Decaluwé toch naar China, ondanks bezwaren van de Staatsveiligheid 

Maar de Staatsveiligheid ziet dat anders. Aan VRT NWS zegt de overheidsdienst dat ze de reis naar China "sterk afgeraden heeft." Daar zijn verschillende redenen voor, in de eerste plaats het risico op spionage door Chinese bedrijven als Huawei, die via zulke officiële bezoeken voet aan de grond proberen te krijgen in Europa. Bovendien is er ook een strategisch risico, omdat zulke contacten de discussie over 5G doorkruisen.

Tenslotte wijst de Staatsveiligheid erop dat een bezoek aan een Chinees politiekorps ook niet onschuldig is, vanwege vermeende mensenrechtenschendingen door de Chinese politie. De Staatsveiligheid wijst er ook op dat ze pas laat op de hoogte is gebracht van de West-Vlaamse uitstap en nooit rechtstreeks geraadpleegd geweest is. Voor alle duidelijkheid: de Staatsveiligheid kan een dergelijke trip niet verbieden. Maar dus wel sterk afraden.