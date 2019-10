België ontkent internationale berichten over terughalen IS-strijders

Sinds de Turkse inval in het noorden van Syrië, laait de discussie over de Belgen in de regio opnieuw op. Drie vrouwen met hun zes kinderen hebben kampen in het noorden van Syrië verlaten; twee mannen zijn ontsnapt uit gevangenissen. OCAD, dat de terroristische dreiging in ons land analyseert, gelooft niet dat zij onopgemerkt ons land kunnen binnenkomen, al is dat ook "niet onmogelijk", klinkt het.

Volgens OCAD-topman Paul Van Tigchelt vormen 55 IS-strijders (35 vrouwen en 20 mannen) in het gebied een mogelijk risico voor ons land, waarvan drie zich in Irak bevinden. Velen van hen hebben nog de Belgische nationaliteit. Daarnaast bevinden er zich ook 69 Belgische kinderen in de regio, de meesten tussen 1 en 5 jaar oud.