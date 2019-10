Trio zingt liedjes van Annie M.G. Schmidt: recht uit het collectieve geheugen

In het Fakkeltheater in Antwerpen brengen Maike Boerdam, Lucas Van den Eynde en Sam Verhoeven nog tot 3 november een programma met liedjes van Annie M.G. Schmidt. De Nederlandse schrijfster is vooral bekend als de auteur van kinderversjes en van de avonturen van "Jip en Janneke". Maar ze schreef ook een uitgebreid muzikaal oeuvre bij elkaar met liedjes die deel uitmaken van het collectieve geheugen, zoals "Op een mooie pinksterdag".